Adana'da 25 yıllık muhtar, muhtarlık binasında ölü bulundu

İHA
İddiaya göre, Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Türkocağı Mahallesi muhtarı olan Osman Kaya’dan ailesi haber alamayınca, polise kayıp başvurusunda bulundu.
Muhtarlıkta cansız bedeni bulundu
Sabah saatlerinde muhtarlık binasından kötü kokular gelmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Çilingir yardımıyla içeri giren polis, Osman Kaya’nın cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Kaya’nın, kalp krizi geçirerek öldüğü değerlendiriliyor.
Kaya’nın cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaya'nın, 25 yıldır aynı mahallede muhtar olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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