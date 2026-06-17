Halka filminin Samara'sıydı; Ünlü oyuncudan kötü haber

ABD'li oyuncu Daveigh Chase'ten sevenlerini üzen haber geldi.

Özellikle 2002 yapımı "Halka" (The Ring) filmindeki Samara Morgan karakteriyle dünya çapında tanınan oyuncu, 35 yaşında hayatını kaybetti.

Chase'in erkek arkadaşı Roy Hernandez, ölüm nedenini açıkladı.

Ünlü oyuncunun, menenjit ve kan enfeksiyonun sepsise dönüşmesi sonucu organlarının iflas ettiği belirtildi.

Daveigh Chase kimdir

24 Temmuz 1990 doğumlu Daveigh Chase, kariyerine çocuk yaşta başladı.

2002 yılında Disney'in sevilen animasyonu "Lilo & Stitch"te Lilo karakterini seslendiren oyuncu, aynı yıl vizyona giren "Halka" filmindeki Samara rolüyle büyük çıkış yakaladı.

Chase ayrıca "Donnie Darko", "Spirited Away" ve HBO'nun "Big Love" dizisindeki performanslarıyla da tanındı.

Özellikle korku sinemasının unutulmaz karakterlerinden biri olan Samara rolü, oyuncunun kariyerindeki en ikonik performanslardan biri olarak kabul ediliyor.