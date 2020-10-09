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- Adana'da 5 motosikleti çalan zanlı tutuklandı
Adana'da 5 motosikleti çalan zanlı tutuklandı
- AA
- 09.10.2020 - 11:00
Son bir ayda Adana kent merkezinde park halindeki 5 motosikletin çalındığı ihbarları üzerine emniyet harekete geçti.
Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma ile olay yeri yakınlarındaki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alındı.
HIRSIZ, MOTOSİKLET ÜZERİNDE YAKALANDI
Görüntülerden şüphelinin Ramazan U. (24) olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı çalıntı motosikletlerden biriyle seyir halindeyken yakaladı.
Ramazan U, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Adana'da 5 motosikleti çalan zanlı tutuklandı VİDEO
ÇALAMAYINCA TEMİZLEDİ
Güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının çalmak istediği motosikleti çalıştıramayınca yol kenarında koltuk ve direksiyonunu bezle temizleyip ayrıldığı görülüyor. Başka bir görüntüde de şüphelinin park halindeki motosikleti çalıştırıp uzaklaşması yer alıyor.