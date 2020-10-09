5 motosikleti çaldığı gerekçesi ile yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı. Şüphelinin hırsızlık anları, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Son bir ayda Adana kent merkezinde park halindeki 5 motosikletin çalındığı ihbarları üzerine emniyet harekete geçti.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma ile olay yeri yakınlarındaki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alındı.

HIRSIZ, MOTOSİKLET ÜZERİNDE YAKALANDI

Görüntülerden şüphelinin Ramazan U. (24) olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı çalıntı motosikletlerden biriyle seyir halindeyken yakaladı.

Ramazan U, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Adana'da 5 motosikleti çalan zanlı tutuklandı VİDEO



ÇALAMAYINCA TEMİZLEDİ

Güvenlik kamerası kayıtlarında zanlının çalmak istediği motosikleti çalıştıramayınca yol kenarında koltuk ve direksiyonunu bezle temizleyip ayrıldığı görülüyor. Başka bir görüntüde de şüphelinin park halindeki motosikleti çalıştırıp uzaklaşması yer alıyor.