Adana'da 6 bacaklı doğan köpek hayata tutunamadı

6 bacaklı olarak dünyaya gelen yavru, doğumdan dakikalar sonra öldü. Doğumu gerçekleştiren Mete Betin, "Buna 'doğumsal anomali' diyoruz. Organ yetmezliğiyle dünyaya geliyorlar" dedi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir veteriner kliniğinde, 'Fransız buldog' cinsi köpeğin 6 yavrusundan birisi 6 bacaklı olarak dünyaya geldi.

Yavru köpek, doğumdan kısa bir sonra hayatını kaybetti.

Organ yetmezliğinden dolayı ölen ve bu şekilde dünyaya gelen yavrulara, doğumsal anomali ismi veriliyor.

KALITIMSAL BİR HASTALIK

Anne karnındaki fetüsün gelişim sürecinde kalıtımsal hastalığa, şekil bozukluğuna ya da radyasyona maruz kalma gibi nedenlerle bebeğin ya da yavrunun yapısında, fiziki görüntüsünde meydana gelen sorunlar anlamına gelen 'doğumsal anomali', tüm canlılar için ortak hastalık olarak görülüyor.

Hayvanlarda insanlara göre daha sık görülen bu hastalık, genellikle ölümle sonuçlanıyor.





"HAYATA TUTUNMAYI BAŞARAMIYORLAR"

Yavru köpeği görür görmez hayatta tutmak için çabaladıklarını, fakat başaramadıklarını söyleyen Betin, doğumsal anomalinin beraberinde birçok rahatsızlığı da getirdiğini vurguladı.

"BÖBREK VE KALP YETMEZLİĞİ ÖNE ÇIKIYOR"

Betin, "Böyle doğan canlılarda asıl sorun fazla olan uzuv değil, bazı organların yeterli seviyede çalışmamasıdır. Bundan dolayı yüzde 90'ın üzerinde ölüm görülüyor.

Örneğin 1 yıl önce İngiltere’de aynı şekilde 6 bacaklı köpek dünyaya geldi fakat 4 gün yaşadı. Böbrek, kalp yetmezliği ve bağırsak rahatsızlıkları bu tür vakalarda öne çıkıyor.

Nitekim yavrumuz da hayata tutunamadı. Eğer yaşatabilseydik fazla olan 2 bacağı alacaktık. Bu tür rahatsızlıklar, genetik ya da hayvanlara yanlış ilaç verilmesinden kaynaklanabiliyor." dedi.



