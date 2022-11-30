Adana'da 9 yaşındaki Berat’ın katiline 20 yıl hapis cezası

9 yaşındaki çocuğun sulama kanalında boğulmasıyla ilgili tutuklu yargılanan sanığa, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 20 yıl hapis cezası verildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde geçen yıl 22 Haziran'da, ailesinin kaybolduğunu bildirdiği 9 yaşındaki Berat Coşan Göl için polis ekipleri sulama kanalında arama çalışması başlattı.

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, çocuğun cesedini Yenidoğan Mahallesi'ndeki sulama kanalında buldu.

Çok geçmeden Berat’ın, üst kat komşuları olan 19 yaşındaki Anıl Songürer tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

“Yetiştirdiğim biberleri yedi”

Berat Coşan Göl’ün annesi Songül Kılıç’ın şikayet üzerine gözaltına alınan Songürer, kan dondurucu cinayeti ise şöyle anlattı:

“Annesi ve anneannesiyle birlikte oturan Berat Coşan Göl ile bir arkadaşlığım yoktur. Berat, taşındığımız günden beri beni gördüğünde küfrederdi. Olay günü apartmanın bahçesine dikerek yetiştirdiğim biberleri sanki kendisi yetiştirmiş gibi kopartarak yedi. Çok sinirlendim ama kendisine bir şey demedim.

“Suya girmediğim için bana laf attı”

Bu esnada kanal kenarına nane toplamaya gidecektim. Kendisine ‘Sen de gelecek misin?’ diye sordum. O da bana ‘Kanala da gireceğiz o zaman’ dedi. Daha sonra Berat’la kanal kenarına gittik. Berat, üzerini çıkarmadan akan suya girdi. Elleriyle betonu tutuyordu. Başı ve elleri hariç vücudunun tamamı suyun içerisindeydi. Ben suya girmediğim için bana laf attı, ben de sinirlendim. Berat’ın elleriyle betona tuttuğu yere gidip çömeldim.

“Anıl ağabey beni kurtar diye bağırdı”

Her iki elimle Berat’ın ellerine dokunarak, betonu bırakmasını sağladım. Berat, bir müddet suyun üzerinde çırpındı. Çırpınırken ‘Anıl ağabey beni kurtar’ diye bağırdı. Panikledim. Çocuk çırpınarak, suya gömüldü. Korktum ve yardım çağırdım. Daha sonra arama kurtarma çalışmalarına katıldım. İlk ifademde, gerçekte hiç olmayan ‘Kaan’ adında birisini uydurdum. Berat’ın yüzme bilmediğini biliyordum.

“Eline dokunup betonu bırakmasını sağladım”

Ben yüzme biliyorum ama kanalda hiç yüzmedim. Berat’ın ölümüne sebep olduğum için pişmanlık yaşamaya başladım. Vicdan azabı çektiğim için itirafta bulundum. Berat’ın bana küfretmesi sinirlerimi bozuyordu. O gün bana hakaret edince, eline dokunup betonu bırakmasını sağladım. Berat’ı öldürmek için davet etmedim. Hakaret etmeseydi yüzüp, nane topladıktan sonra eve dönecektik.”

Karar duruşması

Bugün katil zanlısının yargılandığı davada karar çıktı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya "tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Anıl Songürer, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada maktul Berat Coşan Göl'ün annesi Songül Kılıç ile taraf avukatları hazır bulundu.

“Ben öldürmedim”

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, dosya kapsamındaki mevcut deliller dikkate alınarak sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Son savunması alınan sanık Anıl Songürer, suçlamaları kabul etmediğini belirterek "Berat Coşan Göl'ü ben öldürmedim. Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadelerini kullandı.

Haksız tahrik indirimi aldı

Anne Songül Kılıç ise sanıktan şikayetçi olduğunu yineleyerek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum ettiği Anıl Songürer’in cezasını, eylemini "haksız tahrik altında" işlediği gerekçesiyle 24 yıla indirdi.

Sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle TCK'nin 62. Maddesi'ndeki indirimi de uygulayan heyet, cezayı 20 yıla indirerek Anıl Songürer’ün tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"Verilen ceza içimdeki ateşi söndürmedi"

Berat Coşan Göl'ün annesi Songül Kılıç, karar duruşması sonrası AA muhabirine konuştu.

Kılıç, "Verilen ceza benim içimdeki ateşi söndürmedi. Bu suçu o sanık işledi. Yüksek mahkemeye gideceğim. Ben bu davanın peşindeyim. Sonuna kadar da arkasında olacağım. Ben onun en ağır şekilde cezalandırılmasını ve müebbet hapse çarptırılmasını istiyorum. Adalete güveniyorum." dedi.