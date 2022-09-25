Adana'da, 90 yaşındaki kadın sokak ortasındaki silahlı çatışmada öldü

Otomobillerle gelip sokak ortasında birbirlerine ateş eden şahısların silahından çıkan kurşun, 3 kişiyi yaraladı. Torununun kınası için tekerlekli sandalyede oturan kadın, başından vuruldu.

Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde 3817 Sokak’ta dün saat 18.30 iki otomobil içindeki şahıslar arasında silahlı çatışma çıktı.

Taraflar birbirlerine ateş etmeye başladı. Çatışmadan kurtulmak isteyen otomobil bir evin bahçe duvarına çarpınca, diğer otomobildeki saldırganlar kaza yapan otomobile ateş ederek bölgeden kaçtı.

Tekerlekli sandalyesinde başından vuruldu

DHA’nın haberine göre; otomobildeki 3 kişi yaralanırken, torununun kına törenine gitmek için hazırlanan ve sokakta tekerlekli sandalyede oturan Rahime Eker (90) başından, evdeki Side Yıldız (24) ise vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Otomobildeki yaralılar kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Rahime Eker’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İlk müdahalesi yapılan Yıldız ambulansla hastaneye kaldırılırken, Eker’in cansız bedeni ise Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsisi tamamlanan Rahime Eker’in cenazesi, yakınlarına teslim edildi.

Cenaze aracına konulan Eker’in cansız bedeni, toprağa verilmek üzere Kozan ilçesi Damyeri Mahallesi’ne götürüldü.