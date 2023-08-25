Adana'da annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç tutuklandı Adana'da annesini döven babası Aydın Güler'i tabanca ile vurarak öldüren Çağatay Güler, polisteki ifadesinde "Babam, çocukluğumdan bu yana yıllardır hem anneme hem bana hem de kardeşlerime eziyet ediyordu. Çalışmıyor, sürekli uyuşturucu kullanıyordu" dedi.

DHA

18 yaşındaki genç, annesine şiddete göz yummadı..

23 Ağustos gecesi Adana'nın Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, uzun süredir işsiz ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Aydın Güler ile eşi Zafire Güler (40) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi ile 'uyuşturucu kullanma', ve 'kasten adam yaralama' suçlarından kaydı olan Aydın Güler, eşini darbettti.

Babasını tabancayla vurarak öldürdü

Bu sırada eve gelen çiftin oğulları Çağatay Güler, kavgayı görünce babasına ait ruhsatsız tabancayı alıp, 2 el ateş etti. 2 kurşun da vücuduna isabet eden Aydın Güler, hayatını kaybetti.

"Eşim sürekli beni döver"

Polis merkezine götürülerek ifadesi alınan Zafire Güler, "Eşim sürekli ateş buz içip beni döver. Akşam yine beni dövüyordu. Oğlum Çağatay da silahla babasını vurup, olay yerinden kaçtı" dedi.

İfadesi ortaya çıktı: Durmasını söyledim ama durmadı

Çağatay Güler, saklandığı parkta polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

İfadesi alınan Çağatay Güler, şunları söyledi:

Babam, çocukluğumdan bu yana yıllardır hem anneme hem bana hem de kardeşlerime eziyet ediyordu. Çalışmıyor, sürekli uyuşturucu kullanıyordu. İlk başta esrarla başladı daha sonra ateş buz dedikleri metamfetamin ile devam etti. Ben giyim mağazasında, kardeşim de oto elektrikçide çalışarak kirada oturduğumuz evin geçimini sağlıyoruz. Ailemi geçindirmek için eğitimimi yarıda kestim.



Olay gecesi kardeşim telefonla beni arayıp, annemin yine dayak yediğini söyleyince eve geldim. Babama durmasını söyledim ama durmadı. Bana da saldırdı, bir süre boğuştuk. Tabancayı alıp, annemi korumak için ateş ettim.

Tutuklandı

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Güler, tutuklandı.