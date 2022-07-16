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    Adana’da arkadaşını öldürdü: Ondan önce ben yaptım

    Portakal bahçesinde buluştuğu arkadaşını öldürüp, 17 yaşındaki genci de yaralayan katil zanlısı ve 3 şüpheli Tutarsız ifade veren katil, “Beni öldüreceğini düşünüyordum. Ondan önce ben yaptım” dedi.
    • 16.07.2022 - 12:28
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    Adana’da arkadaşını öldürdü: Ondan önce ben yaptım

    Adana’nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde yaşayan Mücahit Tuğrul (33), 12 Temmuz günü saat 04.00 sıralarında arkadaşları Reşit Memiş (28), Ramazan Adıgüzel (19) ve Bayram İpek (23) ile buluştu.

    Tuğrul, mahalleden arkadaşı Abdülkadir Kayli (26) ve S.A.’yı (17) telefonla arayıp, buluşmak için portakal bahçesine çağırdı.

    Hiçbir şey söylemeden dövmeye başladılar

    Tuğrul ile arkadaşları, bir süre sonra yanlarına gelen Kayli ile S.A.’yı hiçbir şey söylemeden dövdü.

    Tuğrul, aracından aldığı pompalı tüfekle Kayli’yi iki bacağından, yanındaki S.A.’yı ise sağ bacağından vurdu.

    Kayli ile S.A. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheliler ise otomobille kaçtı.

    Adana’da arkadaşını öldürdü: Ondan önce ben yaptım #1

    Ameliyata alındı, kurtarılamadı

    Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Sağlık görevlileri ilk müdahalesini yaptığı yaralıları, ambulansla yakındaki bir özel hastaneye götürdü.

    Ameliyata alınan Abdülkadir Kayli, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Şüpheliler yakalandı

    S.A.’nın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

    Cinayet Büro Amirliği ekipleri adresleri belirlenen şüphelileri, eş zamanlı baskınlarda yakaladı.

    Adana’da arkadaşını öldürdü: Ondan önce ben yaptım #2

    ‘Beni öldüreceğini düşünüyordum’

    Emniyete götürülen şüphelilerden Bayram İpek’in ‘tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak’ suçundan arandığı belirlendi.

    Cinayet şüphelisi Mücahit Tuğrul ise sorgusunda tutarsız ifadeler verdi. Tuğrul, “Abdülkadir, geçmişte benden çakımı istemişti. Beni kızlarla buluşmak için bir yerlere çağırıyordu. Beni öldüreceğini düşünüyordum. Ondan önce ben yaptım.” diye konuştu.

    Tutuklandılar

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mücahit Tuğrul ile yanındaki Reşit Memiş ve Ramazan Adıgüzel çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Cinayetle ilgili adli kontrol kararı ile serbest bırakılan İpek ise ‘tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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