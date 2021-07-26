Aldatıldığını öğrenen Fikriye F., dini nikahla birlikte yaşadığı Enes K.’dan ayrılmak isteyince süpürge sapıyla dövülerek şiddete maruz kaldı.

Adana’da ilk eşinden anlaşmalı olarak boşanan 2 çocuk annesi Fikriye F. (44), yaklaşık 1 buçuk sene önce müzisyen Enes K. ile dini nikah kıydı.

Birlikteliklerinin üzerinden 1 sene geçmesinin ardından çift arasında anlaşmazlıklar çıkmaya başladı.

Enes K., Fikriye F.’ye şiddet uygulamaya başladı.

POLİSE BİLDİRMEDİ

Birlikteliğinin bozulmasını istemeyen Fikriye F., durumu polise bildirmedi.

Enes K., 17 Temmuz Cumartesi günü akşam 18.00 saatlerinde eve gelerek, “Ben bu gece çalışacağım. Mersin’e gidiyorum.” dedi.

Adana’da, ayrılmak isteyen kadını süpürge sapıyla dövdü ViDEO

İÇKİ MASASININ FOTOĞRAFI GELDİ

Enes K.’dan 3-4 saat haber alamayınca Fikriye F., eşinin iş arkadaşlarını arayıp kocasının durumunu sordu.

İş yerinden, “Enes bugün akşam çalışmadı.” yanıtını alan Fikriye F. telaşla Enes K.’yı aramayı sürdürürken cep telefonuna bir kadından eşinin ve içki masasının fotoğrafı geldi.

Eve geç saatlerde sarhoş dönen Enes K., Fikriye F’nin, “Gece neredeydin. Beni aldatıyorsan ayrılalım, sen yoluna ben yoluma gideyim.” demesi üzerine tartışmaya başladı.

KOLUNU VE YÜZÜNÜ ISIRDI

Enes K., tartışmanın büyümesi ile Fikriye F.’yi elektrik süpürgesinin sapıyla dövdü, kolunu ve yüzünü ısırıp boynunu sıktı.

Kaçmasın diye de Fikriye F.’yi evin bir odasına kilitleyen adam, kadının cep telefonunu da alıp uyudu.

ADANA’YA KAÇTI

Enes K., ertesi sabah bir şey olmamış gibi Fahriye F.’ye Mersin’e tatile gitmeyi teklif etti.

Sahilde eşinden kolayca kaçabileceğini düşünen Fikriye F. gitmeyi kabul etti.

Mersin’e gittiklerinde ise Fikriye F., Enes K.’nın telefonunu karıştırıp aldatıldığını öğrendi.

Fikriye F. Adana’ya kaçarak arkadaşının yanına sığındı.

“BÜTÜN EŞYALARI BIÇAKLA PARÇALADIM”

Geçen salı günü Enes K., Fikriye F.’yi arayarak şu ifadeleri kullandı:

“Eve çilingir ile girdim. Bütün eşyaları bıçakla parçaladım. Televizyonu attım. Kıyafetlerini de aldım, yakacağım.”





DARP RAPORU ALDI

Eve giden kadın eşyaların parçalandığını görünce durumu polise bildirdi.

Ardından Yüreğir Devlet Hastanesi’ne giderek darp raporu alarak Enes K. hakkında uzaklaştırma kararı aldı.

“ALDATTIĞI KADIN DA BANA SÜREKLİ YAZIYOR”

Enes K.’nın tutuklanmasını isteyen Fikriye F. yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İstemeyen adam çeker gider. Bana bu şekilde zarar veriyor. Bunları yapan insan en sonunda beni de bıçaklayacak. Benim evim delik deşik olmuş durumda şu anda. Ben şu anda evimde hapis hayatı yaşıyorum ama o insan beni aldattığı kadınla geziyor. Aldattığı kadın da bana sürekli yazıyor. Benim ailemi de şu anda tehdit ediyor.”