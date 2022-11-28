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    Adana'da babasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

    Babasını bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.
    • 28.11.2022 - 11:02
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    Adana'da babasını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

    Adana’nın Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde Hasan P. (65) evinde bıçaklanarak öldürüldü.

    2 Eylül günü işlenen cinayet sonrası oğlu M.P. (36), tutuklandı.

    M.P. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

    Kız kardeşiyle tartıştı

    Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, suç tarihinde aynı evde bulunan sanık ile kız kardeşi F.P'nin tartıştıkları, bir süre sonra da durumdan Hasan P'nin haberinin olduğu belirtildi.

    Babasının öldürdü, ağırlaştırılmış müebbet istendi

    Duruma öfkelenen Hasan P'nin oğlu M.P. ile tartıştığı, çıkan kavgada oğlunun bıçakla saldırdığı babasını öldürdüğü anlatılan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

    AA’nın haberine göre iddianamede ifadesine yer verilen tutuklu sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.


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