Adanada bir çocuk asansörle duvar arasında sıkışarak öldü Seyhan ilçesinde annesin çalıştığı tekstil atölyesine gelen 10 yaşındaki çocuk, asansör kabini ve duvar arasında sıkışarak feci şekilde can verdi.

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İHA

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi’ndeki bir tekstil atölyesinde meydana gelen olayda, Ahmet Direk Turan Haskiro (10), annesi Sefa Haskiro’un çalıştığı tekstil atölyesine geldi.

Annesi Haskiro çalıştığı sırada Ahmet Direk Turan Haskiro, atölyenin içinde gezmeye başladı. Haskiro bir süre sonra atölyedeki asansöre bindi.

Feci şekilde can verdi

Çocuk asansörün kabiniyle duvar arasına sıkıştı. Olayı gören işçiler durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, duvar ise asansör kabini arasında sıkışan Ahmet Direk Turan Haskiro'yu çıkarttı. Sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü tespit etti.

Haskiro'nun cesedi, otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)