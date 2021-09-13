Adana’da Boran Özdemir cinayeti ile ilgili kahreden detay

Adana’da Boran Özdemir cinayeti ile ilgili kahreden detay

Fırından ekmek alıp evine dönerken “Neden yan bakıyorsun” cinayetine kurban giden 13 yaşındaki çocuğun, arkadaşını arayıp yardım istediği, ancak arkadaşının bunu şaka sandığı ortaya çıktı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde 2 hafta önce çocuklar arasında ‘yan bakma' meselesi yüzünden çıkan tartışmada 13 yaşındaki Boran Özdemir'in bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili kan donduran detaylara ulaşıldı.

İddiaya göre fırından ekmek alıp eve dönmek için durakta dolmuş bekleyen Özdemir'e, Ö.T. (16) ve N.T. (15) kardeşler "Neden yan bakıyorsun?" diyerek saldırdı.

ŞAKA SANIP GİTMEDİ

Güçlükle kurtulup bir markete sığınan Özdemir'in, arkadaşını arayıp ondan yardım istediği, ancak aradığı kişinin bunu 'şaka' sanıp yardıma gelmediği öğrenildi.

Saldırganların uzaklaştığını sanan çocuğun dışarı çıktığı, pusuya yatan Ö.T.'nün Özdemir'in başına odunla vurduğu, kardeşi N.T.'nin (15) ise kalbinden ve göğsünden 3 kez bıçakladığı saptandı.