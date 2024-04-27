Kocaeli'de benzin tankeri kaza yaptı: Etraftaki evler boşaltıldı Gölcük ilçesindeki bir benzin yüklü tanker, refüjü aşarak karşı şeride geçti ve önce üst geçidin merdivenlerine, ardından da park halindeki dört araca çarptı. Tanker devrildi ve sızan benzin nedeniyle yakındaki evler tahliye edildi.

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DHA

Dün gece saatlerinde Kocaelİ'nin Gölcük ilçesinden geçen D-130 kara yolunun Piyalepaşa Mahallesi'nde, Karamürsel yönüne giden 16 BEK 750 plakalı benzin yüklü tanker, sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçti. Yaklaşık 100 metre ilerleyen tanker, Şehit Teğmen Kamuran Ablak Yaya Üst Geçidi’nin merdiven kısmına çarptı.

Park halindeki 4 araca çarparak devrildi

Sürüklenen tanker kaldırımda, park halindeki 41 FC 533, 41 GH 020, 54 PJ 135 ve 41 AJP 459 plakalı araçlara çarptı. Kazanın ardından çekici kısmından kopan benzin yüklü tanker devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Yakıt sızıntısı nedeniyle yakındaki binalar boşaltıldı

Tankerden yola benzin sızıntısı olması nedeniyle ekipler bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler tarafından D-130 kara yolu ulaşıma kapatılırken çevrede bulunan konutlar olası patlama riskine karşı tahliye edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Belediyesi ve AFAD ekiplerinin kazanın olduğu bölgede çalışmaları devam ediyor. Tanker içindeki akaryakıtın boşaltılmasının ardından yol ulaşıma açılacak.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer de olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi.

Dökülen yakıt temizlendi, yol trafiğe açıldı

Kaza sonucu yola dökülen yakıt Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AFAD, Kocaeli İtfaiyesi, İSU, İZAYDAŞ, Gölcük Belediyesi ile kara yollarının çalışmaları sonucu temizlendikten sonra, D-130 kara yolunun iki yönü de saat 15.50 itibarıyla 11 saat sonra trafiğe açıldı. Ayrıca olası tehlikeye karşı çevredeki evlerde yaşayan vatandaşlar da alanın temizlenmesinin ardından evlerine döndü.

Kocaeli Valiliği'nden açıklama

Kocaeli Valiliği yolun trafiğe açılmasından sonra açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kaza bilgisi alınır alınmaz valiliğimiz koordinasyonunda, Büyükşehir ve Gölcük Belediyesi, AFAD, İtfaiye, İSU ve İZAYDAŞ ile TÜPRAŞ teknik ekiplerince, olumsuz durumların önlenmesi için tüm tedbirler alınmak suretiyle ortak bir çalışma yürütülmüştür. Oluşması muhtemel tehlikeleri önlemek adına kazanın ardından çevredeki evlerin güvenli bir şekilde tahliyesi gerçekleştirilmiş, trafik akışı alternatif yollara sevk edilerek trafik güvenliği sağlanmış ve sızıntının denize ulaşmaması için gerekli tüm önlemler alınmıştır. Kaza sonrası yakıtın karıştığı maddeler, IBC tanklarıyla bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ'a gönderilmiş, yayılan yakıtın temizlenmesi için büyükşehir ve Gölcük Belediyesi ekiplerince alanda yıkama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Tankerin kaldırılması dahil yapılan çalışmaların tamamlanmasına müteakip saat 15.50 itibariyle trafik akışı normal bir şekilde sağlanmıştır.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)