Adana'da borcunu ödeyemeyenleri tehdit eden 14 kişi gözaltına alındı

Faizle borç para verip ödeyemenleri tehdit eden şahıslara yönelik "silindir operasyonu" düzenlendi. Eş zamanlı baskın sonucu 14 kişi gözaltına alınırken 6 kişi de tutuklandı.

Faizle borç veren ve bunu bir senet imzalayarak yapan çetenin, borcunu ödeyenlere senetlerini teslim etmediği gibi, ödemeyenleri de tehdit ederek daha fazla kazanç sağladığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde operasyon için harekete geçildi.

Ülke genelinde 50 ilde suç örgütlerine yönelik "Silindir" adı verilen operasyon başlattı.

14 kişi gözaltına alındı

Adana'da yapılan operasyonlar sonucu tespit edilen 21 ayrı adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Hanelere yapılan baskında, "Nitelikli dolandırıcılık, nitelikli yağma ve tefecilik" suçları işledikleri belirlenen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Akraba çıktılar

Emniyete götürülen şüphelilerin akraba olduğu, paraya ihtiyacı olup, bankadan kredi çekemeyen kişileri ağlarına düşürdükleri ortaya çıktı.

Şüphelilerin, mağdurlara boş senet imzalatıp, yüzde 10 faizle borç para verdikleri; ödemeyenleri de tehdit ettikleri öğrenildi.

Borcunu ödeyene senedi teslim edilmedi

Mağdurların borçlarını ödedikleri halde senetlerini geri alamadıkları belirtildi.

6 kişi tutuklandı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İHA'nın haberine göre, 6 şahıs adli kontrol şartıyla, 2 kişi ise savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.