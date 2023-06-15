Adana’da çocuğu suya ittiği iddiasıyla tutuklanan zanlı: Kurtarmaya çalıştım

Günlerden 9 Haziran Cuma’ydı…
Görgü tanıklarının iddialarına göre, 15 yaşındaki Haydar Eyüp, Adana’nın Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi’ndeki sulama kanalına itildi.
Çevredekiler yardıma koşarken, akıntıya kapılan Eyüp, bir süre sonra gözden kayboldu.
Boğuldu
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı dalgıç polisler, arama çalışması başlattı.
Ekipler, bir gün sonra Haydar Eyüp’ün cesedini kanalda demire takılı olarak buldu.
Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, verilen eşkal üzerine bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.
"Kurtarmaya çalıştım"
Polis, şüphelinin aynı mahallede oturan 18 yaşındaki Ömer Yalçın olduğunu belirledi.
Adresine yapılan baskında Yalçın, gözaltına alındı.
Emniyete götürülen Yalçın, ifadesinde, “Çocuk, kendisi suya atladı. Çırpınmaya başlayınca suya girip, kurtarmaya çalıştım. Başaramayınca korkup, kaçtım.” dedi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer Yalçın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.