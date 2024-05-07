Eskişehir'de düşürdüğü telefon başına iş açtı Tramvay durağında düşürdüğü telefonunu almak isterken kafasını demirlere çarparak bayılan adam, hastaneye kaldırıldı.

İHA

15.30 sularında Öğretmenler Caddesi'nde bulunan Şehitlik tramvay durağında yere düşürdüğü telefonunu almak için eğilen ve henüz ismi öğrenilemeen bir adam, kafasını demirlere çarptı.

Aldığı darbenin etkisiyle bayılan şahıs yere yığılırken, bayılan adama ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı.

Ardından ihbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde müdahalede bulunurken, tüm çabalara rağmen ayıltılamayan adam hastaneye kaldırıldı.

"Telefona diye eğilirken kafasını bir anda kenara çarptı"

O anlara şahit olan yolculardan Gülüz Cansız, olayın nasıl yaşandığını anlattı. Cansız, "Tramvaydan arkalı önlü indik. Ben daha inmeden çocuğun telefonu düştü. Telefona diye eğilirken kafasını bir anda kenara çarptı. Gerçekten çok üzüldüm. Hemen 112'yi aradım. Bir ambulans da buradan geçiyormuş, hemen çevirdik.

Müdahale ettiler ama inşallah bir şey olmaz. Telefonda da şifre olduğu için çocuğun yakınlarına ulaşamadık. Sağlık görevlileri bize nabız olduğunu söylediler ancak çocuğun rengi falan sarıydı, çok kötüydü." dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)