Adana'da, çocuğunu özelde okutmak isterken tefecilerin ağına düştü

Çocuğunu özel bir okula göndermek isteyen Mehmet M., okul masrafları için tefeciden borç aldı.

Adana'da yaşayan ve memur olduğu öğrenilen Mehmet M., Atılım K.’den 15 bin lira para aldı.

Çocuğunu özelde okutmak için Atılım K'den 15 bin lira para alan baba, bunu geri ödemekte zorlandı.

"EĞER PARAYI ÖDEMEZSEN.."

Atılım K. de uyguladığı yüksek faiz oranlarıyla borcu 100 bin liraya çıkarttı.

Mehmet M. bu parayı ödemeyince Atılım K., “Eğer parayı ödemezsen oğlunu kaçırıp bacağını kırarız.” diyerek tehdit etti.

"BANA HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSIN"

Atılım K., adamlarıyla birlikte Mehmet M.’nin iş yerine gidip, huzursuzluk çıkartarak ona ve ailesine yönelik tehditlerini sürdürdü.

Atılm K, “Seni ve aileni yaşatmayız. Bu parayı ödeyeceksin. Yoksa sonuçlarına katlanırsın.” diye tehditler savurdu.

Mehmet M.’nin kendisini şikayet edeceğini söylemesi üzerine Atılım K., “Benim adım Atılım K., istediğin yere şikayet et. Bana hiçbir şey yapamazsın.” dedi.

Ancak operasyonda gözaltına alınan Atılım K. tutuklandı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, maddi açıdan zor durumdaki vatandaşları, yüksek faiz oranlarıyla para verip, sadece 68 kişiden 16 milyon 80 bin liralık vurgun yapan, 25 kişilik ‘tefeci şebekesi’ni çökertti. 28 Mayıs’ta gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 4’ü kadın 21 zanlıdan 9’u tutuklandı; 6’sı ‘adli kontrol’ şartı, 9’u da ifadeleri sonrası tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.



AİLESİYLE KAÇTI

G.A. isimli bir vatandaş, iş yerini kurtarabilmek için şebekeden borç alanlardan birisi oldu.

Bağlantıya geçtiği zanlılardan 80 bin lira para alıp, karşılığında senet imzalayan G.A., borcunu ödemekte zorlanıp, işlenen yüksek faizlerle de söz konusu borcun 320 bin liraya yükselmesiyle zora düştü.

Ölümle tehdit edilen G.A'nın, kendisine ve ailesinin başına bir şey gelmesinden korktuğu için iş yerini kapatıp, ailesiyle birlikte kentten kaçtığı öğrenildi.



