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    Adana’da çok sayıda firari şafak operasyonuyla yakalandı

    Adana'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak teslim olmayan, çok sayıda kişi şafak operasyonuyla gözaltına alındı.
    • DHA
    • 30.10.2021 - 08:17
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    Adana’da çok sayıda firari şafak operasyonuyla yakalandı

    Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentte çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak teslim olmayan, mahkemece kesilen para cezalarını yatırmayan firarilerin adreslerini belirledi.

    Ekipler, firarilerin adreslerine şafak vakti operasyon düzenledi.

    ÇOK SAYIDA FİRARİ YAKALANDI

    Emniyet Müdürlüğü'nün diğer birimlerinin de desteğiyle eş zamanlı baskınlar yapan ekipler, çok sayıda kişiyi yakaladı.

    Sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye götürülecek.

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    Adana’da çok sayıda firari şafak operasyonuyla yakalandı #2

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    Adana’da çok sayıda firari şafak operasyonuyla yakalandı #4

    Adana’da çok sayıda firari şafak operasyonuyla yakalandı #5

     

     

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