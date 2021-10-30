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Adana’da çok sayıda firari şafak operasyonuyla yakalandı

Adana’da çok sayıda firari şafak operasyonuyla yakalandı

Adana'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ancak teslim olmayan, çok sayıda kişi şafak operasyonuyla gözaltına alındı.