Adana'da çöp atma uyarısına pompalıyı çıkaran şahıs tutuklandı

Çukurova'da iki otomobil sürücüsünün trafikte bir anda kavga ederken ortaya çıkan pompalı silahın sebebi belli oldu.

Adana'nın Çukurova ilçesi'nde 52 yaşındaki Mehmet A. ve Bilal Can E. trafikte tartışmaya başlamıştı.

Araçlarını yol ortasına bırakarak kavga eden sürücülerin kavgasında nabızlar bir anda yükseldi.

Arbede sırasında Mehmet A., aracından çıkardığı sopa ile otomobildeki Bilal Can E., 17 yaşındaki kardeşi M.E.E. ile arkadaşı 22 yaşındaki Enes Ş.'ye saldırdı.

Pompalıyla saldırdı

Bunun üzerine Bilal Can E., otomobilin bagajındaki pompalı tüfeği çıkarıp, kaçmaya çalışan Mehmet A.’nın cipine cadde ortasında ateş açtı.

Şüpheliler kıskıvrak yakalandı

O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yaklaşık 1 saat sonra şüphelileri yakalamıştı.

Çöp atma tartışması pompalı bitti

Yapılan çalışmada cadde ortasındaki silahlı ve sopalı kavganın çöp atma meselesi yüzünden yaşandığı ortaya çıktı.

"Çevreyi kirlettiklerini söyledim"

İfadesine başvurulan Mehmet A., "Otomobille seyir halindeyken camdan kola şişesi, çikolata paketi gibi şeyler atıyorlardı. Ben de trafiği tehlikeye düşürdüklerini, çevreyi kirlettiklerini söyledim. Sonra sürücü olan kişi bana bağırmaya başladı. Konuşmak için durduğumda birden üzerime geldiler. Ben de kendimi korumaya çalıştım. Biri ‘Tüfeği ver’ deyince, aracıma binip kaçmaya çalışırken arkamdan ateş edildi." dedi.

"Kavga etmek istemediğimi söyledim"

Şüphelilerden Bilal Can E. ise, "Muhammet, otomobilden meyve suyu kutusu attı. Ben de çevreyi kirletmemesi konusunda uyardım. Sonra bir kişi aracın camını açıp bize bağırıp, hakaret etti. Ben de kavga etmek istemediğimi söyledim. Durduk ve araçtan indi. Muhammet’e sopayla vurdu. Ben de olayın şokuyla av için kullandığım tüfekle ateş ettim." dedi.

2 şüpheli tutuklandı

İHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bilal Can E. ile Enes Ş. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.E.E. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.