Adana'da defalarca takla atan cipin sürücüsü öldü

İHA
Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Mercimekler Mahallesi'nde Selman Küçükkeleş (37) idaresindeki cipi ile seyir halindeyken aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç defalarca takla attıktan sonra durabildi.
Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirirken bölgeye gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkarttı.
Olay yerinde can verdi
Sağlık ekipleri ise sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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