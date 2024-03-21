İHA
Adana'da sabah merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi Cemal Gürsel Caddesi'nde DEM Parti Adana İl Başkanlığı önünde bazı kişiler, zafer işareti yapıp slogan attı.
Parti önünden geçen 2 kişi ise bu duruma tepki gösterdi.
Partililer ve 2 vatandaş arasında tartışma çıktı
Bunun üzerine partililerle iki vatandaş arasında tartışma çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri tartışmayı sonlandırdı.
Araya polis girdi
Polis, 2 kişiyi polis merkezine götürerek olay yerinden uzaklaştırdı.
Ekipler kavgayı ayırırken, tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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