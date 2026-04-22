Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı

CHP'li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlara geçtiğimiz gün bir yenisi eklendi.

Rüşvet, yolsuzluk ve tacizin sarmal haline geldiği CHP'li belediyelerden Ataşehir, son operasyonun yapıldığı yer oldu.

Ataşehir Belediyesi’nde ihale, imar ve iskan işlemlerine ilişkin rüşvet alındığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in de bulunduğu 19 şüpheli, Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yaşanan bu gelişmenin ardından İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

ADIGÜZEL GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

"Rüşvet"ten tutuklanan Ataşehir Belediyesi Başkanı Onursal Adıgüzel, görevden alındı.

Adıgüzel, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ataşehir Belediye Başkanı Onursal ADIGÜZEL, Hakkında “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Rüşvet Almak” suçları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 22.04.2026 tarih ve 2026/381 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127’nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47’nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığı’nca görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MASAK VE HTS KAYITLARIYLA RÜŞVET AĞI ORTAYA ÇIKARILDI

Öte yandan soruşturma kapsamında şüphelilere ait MASAK raporları ve HTS kayıtları temin edildi.

İskan ve yapı ruhsatı işlemlerinde rüşvet karşılığı işlem yapıldığı bulgusuna ulaşıldığı açıklanmıştı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde suçun unsurları ve organizasyon yapısı detaylı şekilde tespit edildi.

İncelemelerde, Ataşehir Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren firmalardan yapı ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığında milyon dolarları bulan rüşvetler alındığı, bu süreçte ruhsat işlemlerinin rüşvet karşılığı gerçekleştirildiği belirlendi.