Okan Buruk: Hatalı biri varsa, teknik direktördür

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 tamamlanan müsabakadan 2-0’lık skorla mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"GALATASARAY'IN OYNADIĞI HER MAÇ ÖNEMLİ VE DEĞERLİ"

Müsabakanın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Hedeflerinin kupayı kazanmak olduğunu, elendikleri için de bunun üzüntüsünü yaşadıklarını söyleyen Buruk şunları söyledi:

"Rotasyon yaptık. Çok değerli, önemli oyunculara sahibiz. Rakibimizin de çok fazla rotasyonu oldu. İlk yarının boşa giden bir 45 dakika olduğunu söyleyebilirim. Lemina'yı oyundan alma sebebim kırmızı karta yakın bir pozisyonda oynaması, hafta sonunki maçı düşünerek onu korumak istedim. İkinci yarı biraz daha fazla ürettiğimiz bölümdü. 1-0 geriye düştük, bu bizim için sürprizdi. Devamında hamlelerimiz oldu. Şanssız bir şekilde ikinci golü yedik. 2-1'i erken bulsak 2-2'yi bulabilirdik. Üzgünüz, bizim için sürpriz oldu. Herkes için sürpriz oldu. Bu maçları daha çok önemsek gerekiyor. Rakibimizin savunmadaki dizilişine doğru bir şekilde cevap vermedik, hareketliliğimiz iyi değildi. Bireysel yetenekleri ilk yarıda kullanamadık. İnanılmaz derecede top kaybı vardı. Günün sonunda üzgünüz. Kupayı kazanmak istiyorduk. Galatasaray'ın oynadığı her maç önemli ve değerli"

"KENDİMİZİ AFFETTİRMEK İÇİN HAFTA SONU ÖNEMLİ BİR ŞANSIMIZ VAR"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında pazar günü oynayacakları Fenerbahçe derbi için ise sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "3 gün sonra bizim için çok önemli bir maça çıkacağız. Bir yandan kafamızda bunun olması da normal. Bu tür maçlarda zorluklar çıkarabiliyor. Kendimizi affettirmek için hafta sonu önemli bir şansımız var. Ligde şampiyonluğa yürüyoruz. Bu hafta sonu oynayacağız maç belki sezonun en önemli maçı. Bunun için hazırlanacağız. Moralimizi bozmayacağız" şeklinde konuştu.

"STADIN BÜYÜK BİR BÖLÜMÜNÜN GÜNAY'A VERDİĞİ DESTEĞİ SÖYLEMEK GEREKİYOR"

Kaleci Günay Güvenç'in yaşadığı ıslıklanma olayına da değinen 52 yaşındaki teknik adam şu ifadeleri kullandı:

"Maçın sonuna doğru Günay'ın yaşadığı şeyler oyuncuları daha çok üzdü. Belki bu da bir motivasyon olacak. Stadın büyük bir bölümünün Günay'a verdiği desteği söylemek gerekiyor. Ufak tefek Günay'a şeyler oldu ama maçtan sonra UltrAslan taraftar grubunun olduğu tribün ve diğer tribünlerden Günay'a destek oldu. Bu desteği her zaman bize veriyor. Bu desteği hak etmek için pazar günü onlar için oynayacağız"

"MAĞLUBİYETİ RAKİBİ ÖNEMSEMEMİZE BAĞLAMAK İSTİYORUM"

Mağlubiyeti rakibi önemsemediklerine bağlayan Okan Buruk, "Nasıl olsa kazanırız diye 45 dakika gitti. İkinci ayrı golü yiyince gol atma isteği oluştu. Yorgunluk veya mental yorgunluk olduğu bir durum değil. Bence maça iyi odaklamadığımızı düşünüyorum. Burada da kendimi suçlayabilirim. Demek ki oyuncuları daha iyi hazırlamamız gerekiyor. Burada da kendimi suçlayacağım. Bugünkü oyunu ortaya koyuyorlarsa birinci suçlu kendimi görüyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Buruk ayrıca geriye düştükleri maçlarda galibiyet almaları için daha iyisini yapmak zorunda olduklarını ifade etti.