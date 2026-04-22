Volkan Demirel'den galibiyet yorumu: Nasip bugüneymiş

Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısı 0-0 tamamlanan müsabakadan 2-0’lık skorla mağlup ayrıldı ve kupaya veda etti.

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"NASİP BUGÜNEYMİŞ"

"60-65'TEN SONRA DÜŞÜYORLAR"

LİGDE KALMA HEDEFİ

"BİR GALİBİYET DAHA ALIRSAK DAHA EMİN ADIMLARLA YOLUMUZA DEVAM EDERİZ"

Müsabakanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volan Demirel düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Yarı finale çıktıkları için mutlu olduklarını söyleyen Demirel şöyle dedi:

"Geçen hafta ilk golümüzü attık, bir moral olmuştu ama erken yediğimiz gol planlarımızı bozmuştu. Bugüne de benzer plan yapmıştık. 60-65'te kadar tutabilirsek Galatasaray'ın fiziksel olarak eksiklik yaşayacağını biliyorduk. Bütün hafta bu analizleri gösterdim. Bugün çıktığımız kadro, hafta sonunu düşünerek bu kadroyla çıktık. Galatasaray iyi kadro ile çıktı. Bugün 19 yaşında Osman diye bir kardeşimizi oynattık, müthiş oynadı. Hepsini tebrik ettim. Burada galip gelmek önemliydi. Bizim hedefimiz ligdeki maçımız. Ligde konsantre olacağız. İnşallah hafta sonunda bu galibiyeti pekiştirmek adına bir galibiyet daha alırsak daha emin adımlarla yolumuza devam ederiz"

"LİGDE 7 PUANA İHTİYACIMIZ VAR"

Takımın başına geçeli 1.5 ay olduğunu ve bu dönemde de güçlü takımlarla oynadıklarını ifade eden 44 yaşındaki teknik adam şunları dedi:

"Hep güçlü takımlarla oynadık. Konyaspor maçında belki 1 puan alabilirdik. Diğer takımlar ligin üst takımlarıyla oynadık. Biz çalışmaya hep devam ettik. Takıma güveniyordum, iyi oyunculara sahibim. Bana adapte olmaları uzun sürmüş olabilirdi. Belki gol atamadık ama yılmadık. 32 puanla ligde kalacağını düşünüyorum. 7 puana ihtiyacımız var. Şu anki planım son 4 maçtan 7 puan alarak inşallah sezonu bitirmek. Rotasyon yapmak zorundaydım. Benim için önemli olan hafta sonu oynayacağım maç. Galatasaray'ın 11'ini görünce onların daha çok ciddi aldığını da gördük. Asıl işimiz pazar günkü Kocaelispor"

"GÜNAY'A KAFASINA TAKMAMASINI SÖYLEDİM"

Galatasaray'ın kalecisi Günay Güvenç'in taraftarlar tarafından ıslıklanmasının sorulması üzerine Volkan Demirel şu ifadeleri kullandı:

"Kalecilerin kaderidir. Kaleciler yalnız adamlardır. İçeride gördüm, hiç kafasına takmamasını söyledim. Biz de bu tarz durumlara çok maruz kaldık. Kaleci hata yaptığı zaman dozu fazla oluyor. Ben bunu çok yaşadığım için Günay'ı anlıyorum. Günay çok değerli bir kaleci. Kendisini çok da seviyorum. Uğurcan da öyle. Bu kaleciler, Türkiye'nin değeridir. 1-2 maçla kötü kaleci olunmaz. İkisinin de ben çok iyi kaleci olduğunu düşünüyorum. Uğurcan zaten çok farklı yerlere gidiyor. Günay da Galatasaray için çok önemli bir kaleci. İnşallah Galatasaray taraftarı bugün kırgınlardır. Bize yenildikleri için üzgün olabilirler, ben olduğum için ekstra bir üzgün olabilirler ama bizim daha çok ihtiyacımız vardı. Onlara ben başarılar diliyorum. Günay kardeşime de kafasına takmamasını gerektiğini söylememem gerekiyor. Çünkü bu futbol, futbolda biz neler gördük"