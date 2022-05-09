Adana'da dönerciler arasında yer kavgası

Döner dükkanlarının önüne seyyar tezgah açan şahısla tartışmaya tutuşan iki kardeş, silahla vuruldu. Saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi'nde dönercilik yapan Mesut Sarıçakır, seyyar tezgahıyla satış yapmaya başlayan döner ustası Yakup Yakan'a bölgeden ayrılmasını söyledi.

Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı.

Bıçaklı silahlı kavga

Mesut Sarıçakır’ın ağabeyi Sinan Sarıçakır da olay yerine gelince tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sağ kolundan bıçakla yaralanan Yakan, belinden çıkarttığı tabancayı Sarıçakır kardeşlere doğrultup peş peşe ateş etti. Sarıçakır kardeşler kanlar içerisinde yere yığılırken, Yakan ise tezgahını bırakıp yanındaki Bedri A. (29) ile birlikte otomobille kaçtı.

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2 gözaltı

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, başından ağır yaralanan Mesut Sarıçakır ile ağabeyi Sinan Sarıçakır’ı Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen Yakan ile Bedri A., saklandıkları evlere yapılan baskınlarda gözaltına alındı.

'Tehdit edildim' dedi tutuklandı

DHA'nın haberine göre Yakup Yakan ifadesinde, Mesut Sarıçakır’ın tezgahını kaldırması için tehditte bulunduğunu ve hakaret ettiğini öne sürdü. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Yakup Yakan tutuklanırken, Bedri A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mesut Sarıçakır’ın hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.