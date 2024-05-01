Kars'ta silahlı kavga: 1'i ağır 3 kişi yaralandı

AA & Ensonhaber
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Denizgölü köyünde muhtarlık seçimleri dolayısıyla aralarında önceden husumet bulunan iki grup arasında tartışma yaşandı.
Yaşanan tartışma kısa bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1'i ağır 3 yaralı
Kavgada Kasım T, İsmail T. ve Yunus D. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan Kasım T. daha sonra kent merkezindeki Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
8 gözaltı
Olayla ilgili 8 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alınarak Kağızman İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Polis ve jandarma ekipleri köy ile hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı.
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