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    Adana’da ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı

    Polisleri görünce geri dönüp, ters şeritte kaçan sürücü, 5 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye trafik yönünden 13 bin 200 lira para cezası kesildi.
    • 07.09.2022 - 08:47
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 09:28
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    Adana’da ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı

    Adana’nın Seyhan ilçesi Kasım Gülek Bulvarı'nda asayiş uygulaması yapan polis ekibi, saat 03.30 sıralarında 01 ALB 859 plakalı otomobilin kendilerini görüp, geri döndüğünü ve ters yönde kaçmaya başladığını fark edince 'dur' ihtarında bulundu.

    Polisin ihtarına uymayan sürücü, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na dönüp, Yüreğir ilçesine geçiş yaptı.

    5 kilometre kaçabildi

    Daha sonra ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan sürücü, başarılı olamayınca Ege Bagatur Bulvarı'nda aracını terk edip, yaya olarak kaçmaya çalıştı.

    Polis, 5 kilometre süren takibin sonunda isminin Fırat Ç. olduğu belirlenen sürücüyü yakaladı.

    Adana’da ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı #1

    Ehliyetsiz ve alkollü çıktı

    Gözaltına alınan sürücünün, yapılan kontrollerinde ehliyetsiz ve 0.63 promil alkollü olduğu belirlendi.

    Fırat Ç.'nin yaya olarak kaçarken sulama kanalına silah atmış olabileceği ihtimali üzerine bölgeye Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi.

    Adana’da ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı VİDEO

    Adana’da ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı #2

    13 bin 200 lira ceza

    DHA’nın haberine göre dalgıç polislerin suda yaptığı aramada silaha rastlanmadı.

    Otomobili, emniyetin otoparkına çeken polis, sürücü Fırat Ç.'ye ise trafik yönünden 13 bin 200 lira para cezası kesti.

    Adana’da ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı #3

    Adana’da ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı #4


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