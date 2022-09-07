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Adana’da ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı

Adana’da ehliyetsiz ve alkollü sürücü kaçmaya çalışırken yakalandı

Polisleri görünce geri dönüp, ters şeritte kaçan sürücü, 5 kilometrelik takip sonucu yakalandı. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlenen sürücüye trafik yönünden 13 bin 200 lira para cezası kesildi.