Adana'da emanet araçla kaza yaptı! Savunması pes dedirtti Servan D. isimli şahıs, tamirdeki lüks otomobille gezmeye çıktığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip çiğ köfteci ve markete daldı.

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İHA

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşiloba Mahallesi D-400 karayolu Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda bir tamircide çalışan 22 yaşındaki Servan D., kendisine sabah iş yerine götürmesi için teslim edilen lüks otomobil ile gece saatlerinde gezmeye çıktı.

D-400 Karayolu’nda son sürat hızla giden Servan D., bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek çiğ köfteci ve markete daldı.

Dükkanda müşteri olmaması facianın önüne geçti. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Uykuluyum" dedi

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlatırken sürücünün, ‘Uykuluyum, dikkatim dağılmış’ savunması yaptığı öğrenildi.

Kaza sonra çiğ köfteci ve market dükkanında hasar büyük olurken, iş yeri sahipleri hasarlarının giderilmesini istedi.

"Canımı zor kurtardım"

Kaza sırasında dükkanı kapatmak için hazırlık yapan Yağmur Sanayır, konuştu. Sanayır, çok korktuğunu söyleyerek, “Gece saat 2 gibi dükkanı toparlıyordum o sırada yoldan hızlı bir şekilde gelen araç önce tüplere vurdu, daha sonra iş yerlerine girdi. Canımı zor kurtardım ve o an çok korktum.” dedi.

"Araç çok hızlıydı"

Otomobilin önce dükkan önünde duran tüplere çarptığını ve tüplerin dolu olduğunu anlatan Sanayır, “Tüplerin hepsi doluydu ve patlama riski de vardı ama çok şükür patlamadı. Sürücüye bir şey olmadı ama hızlı olduğunu da kabul etmedi. Kamera kayıtlarını izledik, araç çok hızlı geliyordu.

Kendi yolundan gitse bir şey olmayacaktı ama aniden direksiyonu kırıyor ve iki dükkanı da bu hale getiriyor. Masraflarımızı karşılayacaklarını söylediler fakat bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)