A Milli Takımımız Dünya Kupası'nda gruptan nasıl çıkar?

24 yıl sonra Dünya Kupası'na dönen A Milli Futbol Takımımız, turnuvadaki ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 mağlup oldu.

Alınan sonucun ardından 'Gruptan nasıl çıkarız?' sorusu, akla gelen ilk durumlardan biri oldu.

A Milli Takımımızın gruptan çıkarak son 32 turuna yükselebilmesi için önünde üç farklı senaryo var.

ÖNÜMÜZDE 3 FARKLI SENARYO VAR

Buna göre A Milli Futbol Takımımız, 4 takımın mücadele ettiği grubu ilk 2 sırada tamamlarsa kesin olarak son 32 turuna yükselecek.

Ay-yıldızlıların 2026 Dünya Kupası’nda grubu ilk iki sırada bitirerek doğrudan üst tura çıkabilmesi için 5 ya da 6 puan alması yeterli olacak.

5 VEYA 6 PUAN YETERLİ OLACAK

Milliler, grup aşamasını 5 veya 6 puanla tamamladığı takdirde herhangi bir matematiksel hesap yapmadan ilk iki sırada yer almayı garantileyecek.

Dünya Kupası formatında değişikliğe gidilmesi ile beraber grup aşamasında 16 takım organizasyona veda edecek.

En iyi 8 grup üçüncüsü ise benzer şekilde son 32 turuna yükselecek.

EN İYİ ÜÇÜNCÜLÜK DURUMU

Millilerimiz, D Grubu'nu birinci veya ikinci tamamlayamaması durumunda en iyi üçüncü olabilmek için mücadele edecek.

Bu durumda millilerin attığı gol ve yediği gol sayısı oldukça önemli olacak.

48 takımın 12 grupta boy gösterdiği ilk aşamada grubunu üçüncü bitiren takımlar arasından 8 takımın 'en iyi üçüncüler' olarak da son 32 turuna yükselme ihtimali bulunuyor.