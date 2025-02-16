Adana'da endoskopi sırasında bağırsakları delindi: Yaşama tutunamadı

DHA

Adana'da, Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü Özel Kalem Müdürü Meral Kara Delen (46), 14 Şubat'ta ÇÜ Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne rahatsızlığı nedeniyle başvurdu.

Prof. Dr. Y.G. tarafından yapılan endoskopi işlemi sırasında, Delen'in bağırsakları kazara delindi.

BAĞIRSAĞI DELİNDİ

Yaşanan bu komplikasyon sonrasında Delen, septik şoka girerek acilen ameliyata alındı ve yoğun bakıma alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Ancak tüm müdahalelere rağmen Meral Kara Delen hayatını kaybetti.

Çukurova Üniversitesi yetkilileri, Delen'in ölümünün ardından hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KAYBETTİK"

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, yaptığı açıklamada, Delen'in operasyonunun ardından gelişen komplikasyonlar nedeniyle hastaneye yeniden başvuruda bulunduğunu ve gerekli müdahalelerin yapıldığını belirtti.

Beriş, "Meral Hanım, çok iyi bir anne, çok iyi bir eşti ve bizim değerli çalışma arkadaşımızdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kendisini kaybettik. Bu süreçle ilgili gerekli soruşturma başlatılacak." dedi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Meral Kara Delen’in cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'na götürüldü.

Cenazeye, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı ve milletvekilleri katıldı. Delen’in ailesi, yakınları ve meslektaşlarının da katıldığı tören, gözyaşları içinde gerçekleşti.

SORUŞTURMA AÇILDI

Çukurova Üniversitesi yetkilileri, Delen'in ölümünün ardından hem adli hem de idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Prof. Dr. Beriş, "Hastaneye ikinci başvurusunda her türlü müdahale yapılmıştır. Eğer bir kusur ya da eksiklik varsa gerekli tedbirler alınacaktır." dedi.