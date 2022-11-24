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    Adana’da eşini öldürüp kaçtı

    Tartıştığı 3 çocuk annesi eşini pompalı tüfekle öldüren koca, ortadan kayboldu. Polis, katil zanlısı kocanın bulunması için çalışmalara başladı.
    • 24.11.2022 - 14:45
    • Güncelleme : 24.11.2022 - 14:56
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    Adana’da eşini öldürüp kaçtı

    Adana’nın Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden Abdullah T., eşi Müzeyyen T. ile saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Abdullah T., pompalı tüfekle eşine ateş açtı.

    Komşuları duydu, polisi aradı

    Saçmaların isabet ettiği Müzeyyen T. yere yığıldı, Abdullah T. ise evden kaçtı.

    Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık görevlilerinin kontrolünde, 3 çocuk annesi Müzeyyen T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

    Adana’da eşini öldürüp kaçtı #1

    Katil aranıyor

    Olay yerindeki incelemenin ardından Müzeyyen T.'nin cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Abdullah T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Adana’da eşini öldürüp kaçtı #2


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