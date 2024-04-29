İsrail'de protestoları aktaran Türk muhabire polis müdahalesi Gazze'deki esirlerin aileleri ve destekçileri sokağa inerek, hükümete esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulundu. Olayları aktaran Türk muhabire polis müdahale ederken, eylemciler kendisini korudu.

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ensonhaber.com

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 206 gündür devam ederken, Gazze Şeridi’ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri İsrail’in başkenti Tel Aviv’de sokağa indi.

Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine en kısa sürede esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulunarak, ellerinde "Refah bekleyebilir, onlar bekleyemez" yazılı pankart taşıdılar.

Polisle göstericiler arasında arbede

Tel Aviv'deki Begin Caddesi’ni trafiğe kapatan göstericiler, yolda ateş yaktı. Polis ile göstericiler arasında arbede çıktı.

CNN Türk muhabiri, polis tarafından itildi

Olayları aktaran CNN Türk Serdar Er ve kameraman Emir Ünlü, israil polisin tepkisiyle karşılaştı.

Eylemcilere sert müdahalede bulunan polislerden biri, muhabir Serdar Er'in üzerine yürüyerek önce İngilizce geri çekilmesini, Türk olduğunu öğrenince de "tamam" diyerek uzaklaşmasını söyledi.

Ancak polis sert tavrını devam ettirince bu kez eylemciler, polisi engelleyerek muhabir Serdar Er'i korudu.

Evlere toma ile su sıktılar

İsrail polisi, eylemcilere evlerinden destek verenlere de müdahale etti. Olay yerindeki bir TOMA, pencerelere yönelerek su sıktı.

