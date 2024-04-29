İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 206 gündür devam ederken, Gazze Şeridi’ndeki esirlerin aileleri ve destekçileri İsrail’in başkenti Tel Aviv’de sokağa indi.
Göstericiler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetine en kısa sürede esirlerin serbest bırakılması için bir ateşkes anlaşmasını kabul etmesi çağrısında bulunarak, ellerinde "Refah bekleyebilir, onlar bekleyemez" yazılı pankart taşıdılar.
Polisle göstericiler arasında arbede
Tel Aviv'deki Begin Caddesi’ni trafiğe kapatan göstericiler, yolda ateş yaktı. Polis ile göstericiler arasında arbede çıktı.
CNN Türk muhabiri, polis tarafından itildi
Olayları aktaran CNN Türk Serdar Er ve kameraman Emir Ünlü, israil polisin tepkisiyle karşılaştı.
Eylemcilere sert müdahalede bulunan polislerden biri, muhabir Serdar Er'in üzerine yürüyerek önce İngilizce geri çekilmesini, Türk olduğunu öğrenince de "tamam" diyerek uzaklaşmasını söyledi.
Ancak polis sert tavrını devam ettirince bu kez eylemciler, polisi engelleyerek muhabir Serdar Er'i korudu.
Evlere toma ile su sıktılar
İsrail polisi, eylemcilere evlerinden destek verenlere de müdahale etti. Olay yerindeki bir TOMA, pencerelere yönelerek su sıktı.
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