Adana'da eşinin eski kocası saldırdı! Bıçaklanan adam hastaneye kaldırıldı Kozan ilçesinde yaşayan 45 yaşındaki Serhan Yıldırım, yolda yürürken karşılaştıkları eşinin eski kocası ve 2 kardeşi tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı

DHA

Eşinin eski kocasıyla yolda karşılaşınca saldırıya uğradı..

Adana'nın Kozan ilçesinde öğle saatlerinde Tufanpaşa Mahallesi Hazer Sokak’ta meydana gelen olayda Serhan Yıldırım, eşi ile yolda yürürken onun eski kocası Mahsuni K., kardeşleri İbrahim K. ve Bilal K. ile karşılaştı.

Baston ve sandalyeyle saldırıp bıçakladılar

Kardeşler, Serhan Yıldırım ile eşini baston ve sandalyeyle darbetti. Yıldırım, arbede sırasında bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ağır yaralanan adam tedavi altında

Serhan Yıldırım, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, Mahsuni K. ile kardeşlerini arıyor.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)