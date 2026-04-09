Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de sergilenen cezaevi maketi yıkıldı

CHP’nin Silivri’de kurduğu Dayanışma Merkezi’nde, Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu’nun hücresinin birebir örneği sergileniyordu. Ancak gelen şikayetler üzerine maket, bölgeden kaldırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu, hakim karşısına çıktı.
İmamoğlu'nun hakim karşısına çıktığı Silivri, ilginç anlara sahne olmaya da devam ediyor.
HÜCRESİNİN MAKETİ YAPILDI
Silivri’de görülen duruşması sırasında CHP tarafından kurulan Silivri Dayanışma Merkezi’nde, Ekrem İmamoğlu’nun Marmara Cezaevi’ndeki hücresinin birebir örneği sergilendi.
HÜCRE ÖRNEĞİ ZİYARETÇİLERE AÇILDI
Başlayan duruşmalarla birlikte sergilenen maket, ziyaretçilerin girişine de açıldı.
Sergilenen alanda, İmamoğlu’nun kaldığı hücreye benzer şekilde düzenlenen yaşam alanı yer aldı.
MAKET YIKILDI
Başta Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun da ziyaret ettiği maket, yıkıldı.
“Ekrem İmamoğlu’nun temsili hücresi”, CİMER üzerinden yapılan şikayetler ve Silivri Belediyesi’ne “kaçak yapı” soruşturması açılma ihtimali nedeniyle yıkıldı.