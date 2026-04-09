Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun barış diplomasisi trafiği

Dünya küresel bir savaş kriziyle burun buruna...

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 28 Şubat'ta başladı. İran'ın misillemeleri ise Körfez ülkelerini ateş çemberinin içine aldı.

Hürmüz Boğazı kapatıldı, dünya enerji krizine girdi...

ABD Başkanı Donald Trump'ın sert tehditleri ve kızışan savaşta Türkiye, yine elini taşın altına soktu.

Her savaş alanında arabulucu rolüyle güvenilir ülke olarak kendine yer bulan Türkiye, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarıyla barışa yol araladı.

İran ile ABD arasında 2 haftalık ateşkes sağlanırken buna katkı sağlayanlardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

23 LİDERLE BARIŞ DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Erdoğan, bu kapsamda savaşın tarafları ABD Başkanı Donald Trump'tan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a, Avrupa Birliği (AB) yöneticilerinden AB ülke liderlerine, yine ateşkes çalışmalarında büyük rol oynayan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'e, onlarca liderle iletişime geçti.

Sadece 23 lider ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun yanında kurmaylarına verdiği talimatlarla da birçok bürokrat ve hükümet yetkilisine mesajlarını ulaştırdı.

Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı ve Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan'ın talimatlarıyla ateşkes kararında büyük rol oynadı.

"DİPLOMATİK HAMLELERİ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Bu kapsamda İletişim Başkanı Burhaneddin Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "barış diplomasisi" trafiğine ilişkin bir paylaşım yaptı.

Duran, yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin bölgede ve dünyadaki tüm krizlerde tarihin doğru tarafında yer aldığını belirtti.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bölgesel ve küresel riskleri azaltmak için sürekli diplomasiyi diri tuttuğunu vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

Yaşananlar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın haklılığını ve diplomasinin önemini gözler önüne serdi. Cumhurbaşkanımız, bölgemizde barışın ve istikrarın hakim olması için, çatışmaların başladığı ilk günden itibaren en etkin biçimde lider diplomasisi yürütüyor. Ateşkesin sağlanması ve elde edilen kalıcı barış fırsatının heba edilmemesi için Cumhurbaşkanımızın diplomatik hamleleri kararlılıkla devam edecek.