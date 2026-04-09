Otel odasında basılan CHP'li Özkan Yalım, Özgür Özel'i tehdit etti: Her şeyi anlatırım

CHP'nin Uşak skandalı gündemden düşmüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın kirli çamaşırları hala hafızalarda taze.

Otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanı sevgilisi ile belinde havlu, yarı çıplak basılan, diğer 3 sevgilisini başka CHP'li belediyelerde işe yerleştiren, lüks evler, arabalar hediye eden Yalım, CHP'nin adeta baş belası oldu.

3 dönem Uşak milletvekilliği de yapan ve Özgür Özel ile yakın ilişkisi bilinen, hatta Özel'in makam aracının da Uşak belediyesi bütçesinden VİP araca dönüştürdüğü ortaya çıkan Yalım, Özel ve diğer CHP'lileri tehdide başladı.

CHP kulislerindeki son bilgileri TGRT Haber'de Pınar Işık Ardor'un sunduğu Medya Kritik programında paylaşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, çarpıcı ifadeler kullandı.

"BENİ YALNIZ BIRAKIRSANIZ HER ŞEYİ ANLATIRIM"

Yalım'ın CHP'liler tarafından cezaevinde ziyaret edildiğini belirten Atik, Yalım'ın "Eğer CHP beni yalnız bırakırsa, beni arkamı kollamazlarsa bildiğim her şeyi anlatırım. Bana istifa et diyorlar, ben istifa ediyorsam Özgür Özel de istifa etmeli." dediğini aktardı.

"YALIM ÇOK ŞEY BİLDİĞİ İÇİN İHRAÇ EDİLEMEZ"

Atik, şu ifadeleri kullandı:

"Konuştuğum CHP’liler, Özkan Yalım’ın ihraç talebiyle disipline sevk kararının biraz bu konuyu unutturmak, kamuoyunun tepkisini azaltmak için alınmış bir karar olduğunu değerlendiriyorlar.

Gerçekte yorumları şu; bu sözleri söyleyen Yalım’ı çok şey bildiği için ihraç edemeyeceği CHP kulislerinde konuşuluyor. Bunu gidip sorsanız hemen anlatmazlar ama biraz tanıyorsanız bütün herkes bunu konuşuyor."

YALIM HAKKINDA KESİN İHRAÇ TALEBİ

CHP, skandaldan günler sonra Özkan Yalım'ın kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevkine karar verildiğini duyurmuştu.