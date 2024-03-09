Adana'da eski eşini sırtından vurarak öldürdü! Yakalanan astsubay tutuklandı Adana'da ayrıldığı doktor eşini tabancayla vurarak öldüren astsubay tutuklanarak cezaevine gönderildi..

İHA

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir kadın eski kocasının kurbanı oldu..

Olayın adresi Adana.

Merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi 81156 Sokak'ta bulunan Zakir Gergin Apartmanı'nda meydana gelen olayda Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi’nde başhekim yardımcısı olan acil tıp uzmanı doktor Feray Balkan, Gaziantep’e kendisini ziyarete gelen annesini evine bırakmak için kızı ve oğlu ile birlikte Adana’ya geldi.

Ayrıldığı eşi pusu kurdu

Apartmana geldiği sırada Feray Balkan, 1 sene önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle ayrıldığı astsubay eşi Seçkin E.’nin apartman çevresinde kendisini beklediğini fark etti.

Bunun üzerine Balkan, annesi ve çocuklarına, "Siz yukarı çıkın. Ben geliyorum" dedi. Feray Balkan bu sırada ayrıldığı eşi Seçkin E. ile apartman girişinde konuştu.

Sırtından vurdu

Konuşmayı bitirip asansöre yönelen Balkan’ı eski eşi, sırtından tabancayla vurarak olay yerinden kaçtı.

Yakalanan şahıs tutuklandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Feray Balkan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olay yerinden kaçmaya çalışan Seçkin E.'yi tabancayla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Seçkin E., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)