Eşiyle tartıştıktan sonra evden uzaklaştırma cezası alan adam, kaldığı parkta tişörtü ve telefonu gasbedilince gözyaşlarına boğuldu. Gözaltına alınan gaspçılar, tutuklandı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşayan Fırat Kara, bir süre önce eşi Emine Kara ile tartıştı, eşi de şikayetçi olunca evden uzaklaştırma aldı.

Kara, o günden bu yana parklarda yatmaya başladı.

Dün ise Kara’nın yanına gelen arkadaşları Ali S. (31) ile Mehmet Salih K. (32) bir süre onunla oturdu. İki arkadaş daha sonra Kara’dan cep telefonunu istedi.

ŞİŞE İLE YARALAYIP TELEFONU İLE TİŞÖRTÜNÜ ALDILAR

Kara cep telefonunu vermeyince, iki kişi çevrede buldukları şişeyi kırıp Kara’nın boğazına dayadı ve ölümle tehdit etti.

Kara’nın tişörtünü de çıkartan zanlılar, şişe ile Kara’yı yaralayıp cep telefonunu ve tişörtünü alıp olay yerinden uzaklaştı.

Adana'da evden uzaklaştırıldı, parkta gasbedildi VİDEO

“ONLARDAN ZOR KURTULDUM”

Bağırarak yardım isteyen Kara’nın sesini duyan çevredeki vatandaşlar, polise haber verdi.

Kara olay yerine gelen polise, arkadaşlarının tişörtünü ve cep telefonunu gasbettiğini, daha önce de parasını aldıklarını söyledi.

Kara, “Beni öldüreceklerdi, onlardan zor kurtuldum” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Polis ekipleri, kısa sürede zanlıları yakaladı.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Ali S. ile Mehmet Salih K., Kara’yı gasbetmediklerini, Kara’nın kendi isteğiyle borcuna karşılık telefonunu ve tişörtünü verdiğini, vücudundaki yara için de kendi kendine zarar verdiğini öne sürdü.

Zanlılar, ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İki zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.