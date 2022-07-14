Adana'da fuhuş için anlaştığı adrese giden şahıs dayak yedi

Adana'da fuhuş için anlaştığı adrese giden şahıs dayak yedi

İnternet üzerinden fuhuş için anlaştığı 16 yaşındaki kızın evine giden şahıs, kapıyı açan erkek tarafından tabanca kabzası ile darbedildi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde fuhuş anlaşması gasb ile sonuçlandı.

7 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında yaşanan olayda, Ahmet Eren Ü. (21) isimli şahıs, internetten tanıştığı M.G.E. (16) ile fuhuş için anlaştı.

M.G.E., Ahmet Eren Ü.’yü kaldığı daireye çağırdı. Adrese giden Ahmet Eren Ü.'ye kapıyı elinde silah bulunan, Ataberk Güngör açtı.

Tabanca kabzasıyla dayak yedi

Güngör, tabanca ile tehdit ettiği Ahmet Eren Ü.’yi zorla evin içine aldı. Güngör, silahın kabzasıyla Ahmet Eren Ü.’yü darbetti.

"Yaşananları kimseye anlatma, kötü olur"

Daha sonra Güngör, Ahmet Eren Ü.’nün cep telefonu, kimliği ve 205 lirasını da gasbedip, “Şimdi evden çık ve bir daha da buraya gelme. M.G.E. ile bağlantı kurma ve bu yaşananları da kimseye anlatma. Yoksa senin için çok kötü olur” dedi.

Adana'da fuhuş için anlaştığı adrese giden şahıs dayak yedi VİDEO



Saldırgan gözaltına alındı

Evden ayrılan Ahmet Eren Ü.’nün ihbarıyla Gasp Büro Amirliği ekipleri, motorize yunus ekipleriyle söz konusu adrese baskın yaptı. Operasyonda Ataberk Güngör ile M.G.E. gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda Ahmet Eren Ü.’den gasbedilen eşyalar ele geçirildi.

M.G.E. sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, Güngör ise emniyete götürüldü. Yağma, kasten yaralama gibi suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Ataberk Güngör’ün kullandığı tabanca da kurusıkı çıktı.

"Kız arkadaşımı rahatsız ediyordu"

Güngör ifadesinde, "Kız arkadaşımı rahatsız ediyordu. Ben de gerekeni yaptım” diye konuştu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ataberk Güngör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, M.G.E. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.