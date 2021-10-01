Adana’da fuhuş yapma vaadiyle eve çağırdığı şahsı, sevgilisi ile gasbetti

Çukurova’da Yüksel Nur Y. isimli bir kadın, fuhuş yapma vaadi ile eskort sitesine ilan verdi. Kadın ile sevgilisi Eren Can K., sitede anlaştıkları Abdülsamet S.’yi silahla yaralayıp gasbetti.

Adana’da Çukurova ilçesinde, 22 yaşındaki Yüksel Nur Y., bir eskort sitesine fuhuş yapmak için ilan verdi.

İlana cevap veren Abdülsamet S. (23)i Yüksel Nur Y. ile 300 lira karşılığında anlaştı.

Yüksel Nur Y., Abdülsamet S.’yi Güzelyalı Mahallesi’ndeki kaldığı daireye çağırdı.

Adrese gelen Abdülsamet S. parayı verince Yüksel Nur Y., lavaboya gidiyorum diyerek odadan çıktı.

“SEN BİZİM KIZ ARKADAŞIMIZA NASIL BAKARSIN”

İçeriye giren kadının sevgilisi Eren Can K. (19) ile arkadaşı Mehmet Ekrem Ü. tabancayı Abdülsamet S.’ye doğrultarak, “Sen bizim kız arkadaşımıza nasıl bakarsın” diyerek tetiğe bastı.

Elinden ve sol bacağından yaralanan Abdülsamet S., canını kurtarmak için cebindeki 2 bin 800 lira ve cep telefonunu eli silahlı kişilere verdi.

Zanlılar, olay yerinden kaçtı.

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SARIÇAM İLÇESİNDE YAKALANDILAR

İhbar üzerinde Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Çalışma başlatan ekipler, kimlikleri tespit edilen şüphelileri Sarıçam ilçesinde saklandıkları eve baskın yaparak yakaladı.

“BANA TECAVÜZ ETMEYE KALKTI”

Emniyete götürülen şüphelilerden Eren Can K. ile Mehmet Ekrem Ü. suçlamaları kabul etmezken Yüksel Nur Y. ise, “Telefon numaramı bir yerden bulmuş, konuşmak istedi. Bir araya geldik, bana tecavüz etmeye kalktı. Silahım vardı, kendimi korumak için vurdum.” diyerek kendisini savundu.

SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eren Can K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mehmet Ekrem Ü. ile Yüksel Nur Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tedavisinin ardından taburcu olan Abdülsamet S.’nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.