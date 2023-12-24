Adana'da gaz sızıntısı: 34 kişi hastaneye kaldırıldı Adana'da mısır fabrikasında LPG tankından sızan gazdan zehirlendiği belirtilen 34 kişi hastanede tedavi altına alındı.

AA & Ensonhaber

Adana'nın Ceyhan ilçesi Kösreli Mahallesi'nde bulunan mısır kurutma fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle LPG tankından gaz sızıntısı meydana geldi.

Kösreli, Mustafabeyli, Cebre, Elma Gölü, Ekinyazı ve Mercin mahallelerinde yaşayan bazı vatandaşlarda mide bulantısı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri başladı.

Haber verilmesi üzerine mahallelere sağlık ekipleri sevk edildi.

34 kişi hastaneye kaldırıldı

Rahatsızlananlardan bazıları kendi imkanlarıyla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne giderken ilk belirlemelere göre 34 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Ceyhan Kaymakamı Muhammed Gürbüz, korkacak bir şey olmadığını ve konunun kontrol altına alındığını ifade etti.