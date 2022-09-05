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    Adana'da gölete giren Suriye uyruklu kardeşler boğuldu

    Serinlemek için sulama göletine giren Suriye uyruklu kardeşler, hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • 05.09.2022 - 08:49
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    Adana'da gölete giren Suriye uyruklu kardeşler boğuldu

    Adana’nın Sarıçam ilçesi Kılıçlı Mahallesi'ndeki sulama için kullanılan gölete giren Suriye uyruklu Ahmet (18) ve Abdurrahman Verde (15) kardeşler, bir süre yüzdükten sonra gözden kayboldu.

    Arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine sualtı polisleri sevk edildi.

    Cansız bedenleri bulundu

    Gölette arama çalışması başlatan dalgıç polisler, Verde kardeşlerin cesedini buldu.

    Sudan çıkartılan kardeşlerin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

    DHA’nın haberine göre polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Adana da gölete giren Suriye uyruklu kardeşler boğuldu #1

    Adana da gölete giren Suriye uyruklu kardeşler boğuldu #2

    Adana da gölete giren Suriye uyruklu kardeşler boğuldu #3


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