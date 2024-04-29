Ankara dahil 15 kente sarı uyarı: Kuvvetli sağanak bekleniyor Ankara dahil 15 il için sarı uyarı yapıldı. Öğle saatlerinden itibaren Ankara'da sağanak yağış bekleniyor.

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Türkiye'nin kuzey ve orta kesimlerinde sağanak yağış etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Ankara dahil 15 şehrimize sarı uyarı geldi.

Sarı uyarı verilen iller Amasya, Ankara, Çankırı, Çorum, Eskişehir, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sinop, Sivas, Tokat ve Yozgat olarak sıralandı.

Sağanak nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Ankara Valiliği'nden açıklama

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere göre il genelinde 12.00-19.00 saatlerinde gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Yağışın öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olacağının aktarıldığı açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.