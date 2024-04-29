Kastamonu'da muhtarla su faturası tartışmasında kan aktı Kastamonu'da bir şahıs, su faturası için tartıştığı köy muhtarını silahla vurarak öldürdü.

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İHA

Kastamonu'da muhtar cinayeti..

Merkez ilçeye bağlı Kuzyaka köyü Baylar Mahallesi’nde meydana gelen olayda köy muhtarı Mehmet Başoğlu, mahalledeki evlerden su faturası ücretlerini toplamak istedi.

2014-2019 yılları arasında aynı köyde muhtarlık yapan Mehmet Depişgen, Başoğlu’nu su parasını ödemeyeceğini söyledi. Bu sebeple Depişgen ve Başoğlu arasında telefonda tartışma çıktı.

Pompalı tüfekle vurdu

Yaşanan tartışmanın ardından Başoğlu, azası ile su faturası için mahallede yaşayan bir vatandaşın evine gitti. Bu sırada Depişgen, Başoğlu’nun bulunduğu evin önüne gelerek pompalı tüfek ile ateş açtı.

Bahçede beklerken kurşunların isabet ettiği Başoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Cenazesi morga kaldırıldı

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Başoğlu’nun cenazesi, Kastamonu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Zanlının cinayetten sabıkalı olduğu ortaya çıktı

Öte yandan, aynı mahallede 2014-2019 yılları arasında aynı köyde muhtarlık yapan cinayet zanlısı Mehmet Depişgen’in yakalanması için jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Cinayet zanlısı Depişgen’in ‘cinayet’ suçundan sabıkasının olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)