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    Adana'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

    Polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda, hırsızlardan biri serbest bırakıldı. Üç şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 02.12.2021 - 11:32
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 11:44
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    Adana'da hırsızlık şüphelileri yakalandı

    Adana'da iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 şahıs tespit edildi.

    Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    HIRSIZLAR GÖZALTINA ALINDI

    Ekipler, Seyhan ilçesindeki iş yerinden piyasa değeri 15 bin lira olan 2 orijinal kablosuz kulaklık, matkap, 2 hoparlör ve bilgisayar çalan Ahmet Y.'yi (18), aynı ilçede 3 bisiklet çalan Uğur K.'yi (29), Yüreğir ilçesindeki iş yerinden dinamo motoru çalan Adem T.'yi (24) ve Sarıçam ilçesinde iş yerinden kişisel bakım ürünleri, 2 otomobilden de teyp ve hoparlör çalan Erhan Y.'yi gözaltına aldı.

    3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Uğur K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Adana'da iş yerindeki hırsızlık şüphelileri yakalandı ViDEO

    Adana da hırsızlık şüphelileri yakalandı #1

    Adana da hırsızlık şüphelileri yakalandı #2

    Adana da hırsızlık şüphelileri yakalandı #3

    Adana da hırsızlık şüphelileri yakalandı #4

    Adana da hırsızlık şüphelileri yakalandı #5

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