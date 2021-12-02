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Adana'da hırsızlık şüphelileri yakalandı
- DHA
- 02.12.2021 - 11:32
- Güncelleme : 02.12.2021 - 11:44
Adana'da iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 şahıs tespit edildi.
Haklarında yakalama kararı çıkarılan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
HIRSIZLAR GÖZALTINA ALINDI
Ekipler, Seyhan ilçesindeki iş yerinden piyasa değeri 15 bin lira olan 2 orijinal kablosuz kulaklık, matkap, 2 hoparlör ve bilgisayar çalan Ahmet Y.'yi (18), aynı ilçede 3 bisiklet çalan Uğur K.'yi (29), Yüreğir ilçesindeki iş yerinden dinamo motoru çalan Adem T.'yi (24) ve Sarıçam ilçesinde iş yerinden kişisel bakım ürünleri, 2 otomobilden de teyp ve hoparlör çalan Erhan Y.'yi gözaltına aldı.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Uğur K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 3 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Adana'da iş yerindeki hırsızlık şüphelileri yakalandı ViDEO