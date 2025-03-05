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Adana'da iki kardeşi öldüren saldırgan: Bana küfrettiler

Adana'da iki kardeşi öldüren saldırgan: Bana küfrettiler Yüreğir ilçesinde 16 ve 17 yaşındaki iki kardeşi bıçaklayan şüpheli polise teslim oldu. Şüphelinin ifadesinde, "Banktan kalkıp, yürüdüğüm sırada bana küfrettiler” dediği öğrenildi.