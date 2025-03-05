Adana'da iki kardeşi öldüren saldırgan: Bana küfrettiler

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bulunan Kiremithane Tren İstasyonu'nda oturan Azat Tabağ, karşı banktaki Murat ve kardeşi Ahmet Eren Doğu kardeşler ile göz göze geldi.
Taraflar arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.
İddiaya göre; Doğu kardeşlerin küfretmesiyle tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
İKİ KARDEŞE BIÇAKLA SALDIRDI
Tabağ, çıkan arbedede cebinden çıkardığı bıçakla Doğu kardeşlere saldırdı.
Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan kardeşler kanlar içinde kalırken, Azat Tabağ kaçtı.
KARDEŞLER HAYATINI KAYBETTİ
Hastaneye kaldırılan 2 kardeş, kurtarılamadı.
Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından yakınları tarafından alınan Doğu kardeşlerin cenazeleri, Buruk Mezarlığı'nda toprağa verildi.
POLİSE TESLİM OLDU
Şüpheli Azat Tabağ, bir süre ara sokaklarda saklandıktan sonra Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu.
"BANA KÜFRETTİLER"
Tabağ'ın sorgusunda, "Banktan kalkıp, yürüdüğüm sırada bana küfrettiler. Oruç olduğum için kendimde değildim, sinirlendim. Öldürme amacım yoktu. Arbede sırasında bıçağı rastgele salladım. Olayın ardından bıçağı çalılığa attıktan sonra kaçtım." dediği öğrenildi.
Tabağ'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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