Hürmüz Boğazı'nda abluka için verilen süre doldu

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta önemli gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenen 21 saatlik ABD-İran barış görüşmelerinin anlaşmasız sona ermesinin ardından Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma emri verdi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ablukanın 13 Nisan günü yerel saatle 10.00'da (Türkiye saatiyle 17.00) başlayacağını ve öncelikle İran limanlarına giren-çıkan tüm gemileri alıkoyacağını duyurdu.

Donald Trump, Truth Social üzerinden "ABD Donanması, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya çıkmaya çalışan tüm gemileri derhal ablukaya alma sürecini başlatacaktır." açıklamasını yaptı.

Trump'ın açıklamasıyla, dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20'sinin geçtiği stratejik su yolunda gerilimi yeni bir boyuta taşıdı.

Brent petrol fiyatları abluka tehdidiyle 100 dolar/varil seviyesinin üzerine çıkarken, küresel enerji piyasalarında panik yaşanıyor.

İSLAMABAD'DA ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ

Pakistan’ın arabuluculuğunda ABD-İran görüşmeleri yapıldı.

ABD heyetine Başkan Yardımcısı JD Vance başkanlık etti.

Müzakereler yaklaşık 21 saat sürdü ancak anlaşma sağlanamadı.

Ana anlaşmazlık konuları şunlardı:

- İran'ın nükleer programı ve yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stokları.

- İran, 430 kilogram yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyumu seyreltme ve ABD-Suudi Arabistan katılımıyla bir 'seyreltme konsorsiyumu' kurulması teklifinde bulundu.

İRAN, "ABD'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİK" DEDİ

ABD, Boğaz için 'Amerikan rolünü içeren bir hukuki rejim' önerdi.

İran Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad, bu teklifi reddettiklerini açıkladı.

Nikzad, devlet televizyonunda "Öyle bir noktaya geldiler ki 'haydi Amerikalıları da kapsayan bir Hürmüz Boğazı yasal rejimi oluşturalım’ dediler. Peki sizin Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde işiniz ne?" dedi.

TRUMP "HÜRMÜZ'Ü ABLUKAYA ALACAĞIZ" DEDİ

İran'ın Boğaz geçişlerinden ücret alma talebi de reddedildi.

Görüşmelerin çökmesinin ardından Vance, "İran bizim şartlarımızı kabul etmeyi seçmedi." açıklamasını yaptı.

Trump ise gelişmelerin ardından abluka kararını duyurdu.

ABD'NİN HÜRMÜZ'DEKİ ABLUKASI BAŞLADI

Hürmüz Boğazı için ABD Başkanı tarafından verilen süre sonlandı.

İran, "Abluka ateşkes ihlali sayılır." açıklaması yaparken Hürmüz'deki abluka resmen başladı.

"ABLUKAYA YAKLAŞAN GEMİLER İMHA EDİLECEK"

Ablukanın başlamasıyla karşılıklı açıklamalar da ardı ardına gelmeye devam ediyor.

Trump, yaptığı ilk açıklamada şu sözleri kullandı:

"İran donanması denizin dibinde, tamamen yok edilmiş durumda; 158 gemi. Vuramadığımız şey ise, 'hızlı saldırı gemisi' dedikleri az sayıdaki gemileri; çünkü onları büyük bir tehdit olarak görmedik.

Uyarı: Bu gemilerden herhangi biri ablukamıza yaklaşırsa, denizde teknelerle uyuşturucu kaçakçılarına karşı kullandığımız aynı imha sistemiyle derhal ortadan kaldırılacaklardır. Hızlı ve acımasızdır.

Not: ABD'ye okyanus veya deniz yoluyla giren uyuşturucuların yüzde 98,2'si durduruldu! Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim."

MAYIN TEMİZLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

CENTCOM'un açıklamasına göre abluka, İran limanlarına bağlı gemilerle sınırlı tutulacak; müttefik limanlara giden gemilere izin verilecek.

Ancak Trump, 'uluslararası sularda İran'a geçiş ücreti ödeyen gemilerin de aranacağını' belirtti.

ABD Donanması, Boğaz'daki mayınları temizleme operasyonuna da devam ediyor.

İRAN'DAN SERT TEPKİLER: DİĞER KARTLARIMIZI ORTAYA KOYABİLİRİZ

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, X platformu ve devlet televizyonunda yaptığı açıklamada Trump'ın tehdidini 'gerçeklikten uzak bir blöf' olarak nitelendirdi:

"Bu girişim savaş olarak sayılır ve biz buna karşılık vereceğiz. Ayrıca biz de henüz oyuna sokmadığımız diğer kartlarımızı ortaya koyabiliriz."

Azizi, ablukanın piyasalardaki dalgalanmaları şiddetlendireceğini ve 'mevcut durumun daha iyi hale gelmesi isteniyorsa İran halkına saygı gösterilmesi gerektiğin' vurguladı.

Azizi, "Yenilginizi kabul edin, savaşta kazanamadıklarınızı müzakere masasında talep etmeyin." dedi.

Meclis Başkan Yardımcısı Ali Nikzad ise '40 günlük savaşta galip tarafın sosyal ağlardaki söylemlerle değil, milletlerin iradesi ve sahadaki üstünlükle belirlendiğini' belirterek diplomasinin 'saygı ve gerçeklerin kabul edildiği bir arena' olması gerektiğini ifade etti.

KÜRESEL ETKİLER DOĞRUDAN HİSSEDİLMEYE BAŞLADI

Petrol fiyatlarındaki yükseliş, Avrupa'da özellikle Almanya'da ulaşım maliyetlerini rekor seviyeye taşıdı.

Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre Mart 2026'da Motorlu Araç Sahipleri Fiyat Endeksi yıllık yüzde 6,7 artarken, yakıt zamları dizelde yüzde 29,7, benzinde yüzde 17,3 oldu.

Uzmanlar, ablukanın tam olarak uygulanması halinde küresel petrol arzında ciddi kesintiler olabileceğini ve enflasyon baskısını artırabileceğini belirtiyor.