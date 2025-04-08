Van'da taşlı sopalı kavga

İHA

Van’ın Erciş ilçesinde Zeylan Caddesi üzerinde bulunan bir çay ocağında, çay ocağı sahibi İ.K.’nin çocukları ile iş yerini işleten Y.K. ve kuzenleri alacak verecek yüzünden tartıştı.

TAŞ VE SOPALAR KONUŞTU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle taraflar taş ve sopalarla birbirlerine saldırdılar.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olaya müdahale etti.

Kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.