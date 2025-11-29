Adana'da kaldıraçlı sistemde milyonlar kaybeden öğretmen gözyaşlarına boğuldu: Her şeyimi kaybettim

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Biyoloji öğretmeni 3 çocuk babası Yalçın Keklik (49) 26 yıldır öğretmen olduğunu ancak forex yüzünden borç batağına düşüp kendini bitirdiğini söyledi.

Keklik, internet üzerinden forex sistemine para aktararak kaldıraç sistemine para yatırdığını anlattı.

"BORÇLARIMI BORÇLA KAPATMAYA ÇALIŞTIM"

Yalçın Keklik, "Forex yüzünden kendimi bitirmiş ve rezil etmiş bir insanım. Yıllarca ailemden her şeyi sakladım. Borçlarımı borçla kapatmaya çalıştım. Paraları forex üzerinden kazanma umuduyla yatırdım ve hepsini kaybettim. Aşağı yukarı 2 milyon lira civarında kaybettim" dedi.

"AİLEMİ KAYBETTİM 4 MİLYONA YAKIN BORCUM VAR"

Konuşmasını sürdüren Keklik, "Kaybettiğim paralardan dolayı borçlandım. Sağdan soldan borç aldım. O borcu da zamanında ödeyemedim. Ailemin büyük kısmını bu şekilde kaybettim. Şu an piyasaya toplamda 4 milyona yakın borcum var. Alacaklılar sürekli arayıp tehdit ediyorlar. ‘Borcunu ödemezsen ailenin adresini biliyoruz ve gerekeni yapacağız' diyorlar. Forex bir kumardır kimse oynamasın. Ben bu yüzden her şeyimi kaybettim. Çocuklarım bile benim ölmemi istiyor" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Çaresiz kalan Keklik, karton üzerine yardım istediğini belirten yazılar yazıp zor durumunu gözler önüne serdi.