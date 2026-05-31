CHP'de "Genel Başkanlık" krizi Anıtkabir'e taşındı

Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, gündem olmaya devam ediyor.

Dün Anıtkabir'e giden Özgür Özel ile görevliler arasında tartışma yaşandı.

KRİZ ANITKABİR'E TAŞINDI

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası başlayan tartışmalar Ankara’daki bayramlaşma programlarının ardından Anıtkabir’e de yansıdı.

Özgür Özel, Güvenpark’ta partililerle birlikte Anıtkabir’e yürüdü.

Özel’e Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda partili de eşlik etti.

CEBİNDEN YAZI ÇIKARDI

Özgür Özel’in çelengi Anıtkabir'in kurallarına uygun resmİ tören olmadığından mozoleye konulmasına izin verilmedi.

Çelenk içeriye üzerinde "CHP Genel Başkanı" yazısı çıkarılarak alındı.

Özel, çelengi mozoleye yerleştirdiği sırada yazıyı cebinden çıkardı ve üzerine koydu.

KAVGA ÇIKARDILAR

Anıtkabir görevlisi bir kez daha Özgür Özel’i uyarınca, Özel yazıyı tekrar cebine koydu.

Bu arada Anıtkabir korumalarına bazı partililer sözlü ve fiziki olarak saldırıda bulundu.